وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى روسيا

يبدا وزير الخارجية الدكتور علي يوسف أحمد الشريف غدا الأثنين زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال السفير محمد الغزالي سراج سفير السودان لدي روسيا في تصريح لوكالة السودان للانباء ان وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في جلسة مباحثات تتناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .

وأضاف ان المباحثات ستتطرق للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كم سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بالسيد الكساندر كوزلوف، وزير الموارد الطبيعية، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية المشتركة’بين البلدين بجانب لقاءات بعدد من كبار المسئولين بمجلس الدوما الروسي وعدد من المسئولين بالدولة.