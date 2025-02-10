وزير التعليم العالي :مرحلة الأعمار تتطلب تضافر الجهود وعلينا الاستعداد لها

قال البروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن كل الجامعات الحكومية والخاصة تمكنت من مواصلة العمل في ظل الحرب على الدولة من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرا إلى أن تكاتف الجميع أسهم في تحقيق استمرار العملية التعليمية في ظل ظروف استثنائية الا اننا تمكنا من تخريج عدد كبير من الطلاب.

جاء ذلك لدى مخاطبته الأحد بجامعه البحر الأحمراجتماع لجنة القبول لاجازة إعداد المخططة لمؤسسات التعليم العالي الذي نظمته وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، مهنئا القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالانتصارات التي تحققت والتي تحقق الأمن والاستقرار، مشيدا بوزارة الماليه التي أسهمت في توفير الدعم الذي عاد إلى نسبة 100٪100 وهذا يسهم فى تخفيف الأوضاع على العاملين في مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف دهب أن هناك متأخرات سيتم دفعها اعتبارا من الشهر القادم يتم تسديدها كل شهر لمدة ثلاثه أشهر، مؤكدا أن هذا العام سيشهد استقرارا في الأوضاع المالية.

وفيما يتعلق بأمر المبعوثين أبان أن الفتره القادمة ستشهد مخاطبة جهات مختصة لمعالجة هذا الأمر، مضيفا اهمية استمرار البحث العلمي لأنه سيحقق التطور والنماء لكل المجتمعات مشيرا إلى اهمية تحرك الجامعات للبحث عن طرق فتح منح لاستمرار البحث العلمي.

وطالب سيادته بالتكاتف والتعاضد من أجل التطور، متوقعا ان الفترة القادمة صعبة خاصة وان نهاية الحرب تبدأ بعدها مرحله الأعمار وهي تحتاج إلى جهد كبير، مؤكدا أن فكرة تكوين لجنة لإعادة إعمار الجامعات سترى النور قريبا،

بروفيسور عبد القادر البدري مدير جامعه البحر الأحمر أكد العزم على مواصلة عملية التعليم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وان مستقبل الطلاب يجب أن يكون فوق كل اعتبار

وشارك في الاجتماع مديرو الجامعات الحكومية والخاصة ودار نقاشا مستفيضا حول اهمية توحيد الجهود للعودة بالتعليم العالي بصوره أفضل بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي.

وطالب بروفيسور دهب باهمية الاستفادة من التجارب التي نتجت عن الحرب وذلك من خلال خلق بدائل بإستمرار لمواجهة كل الظروف الصعبة التى واجهت التعليم العالي، حيث يتطلب الأمر وجود مكاتب في الولايات تسهل العمل بصوره أفضل في حالة الطواريء.

سونا