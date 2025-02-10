مدير عام قوات الشرطة يصل ولاية الخرطوم للوقوف علي الأحوال الأمنية

وصل الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم الي ولاية الخرطوم متراسا وفدا شرطيا رفيع وكان في إستقباله الأستاذ/أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم وأعضاء لجنة الأمن وعدد من التنفيذيين

وبمقر أمانة الحكومة إستمع الفريق اول حسان الي تنوير ضافي عن مجمل الأحوال الأمنية والجنائية ومستوي الخدمات من الوالي وقائد المنطقة العسكرية ومدير شرطة الولاية

من جانبه أوضح الفريق شرطة حقوقي/أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم إستباب الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية التي تم تحريرها من تواجد المليشيا الإرهابية كاشفا عن مستوي الانتشار الشرطي ومباشرة الخدمات باقسام الشرطة الجنائية الأمر الذي عزز من تطبيع الحياة ومكن القوات من إسترداد العديد من ممتلكات المواطنين المنهوبة بجانب تفعيل الإرتكازات الثابتة والمتحركة ونشر الدوريات وشرطة المرور

وثمن الفريق أمير جهود القوات النظامية عبر التنسيق المحكم في إنفاذ خطط تأمين الولاية

وخلال اللقاء أشاد المدير العام لقوات الشرطة بجهود حكومة الولاية ولجنة الأمن في تحقيق الإستقرار والسلامة العامة مؤكدا دعمه لشرطة الولاية بالمركبات والمعينات اللازمة للإضطلاع بواجباتها علي الوجه الأكمل .