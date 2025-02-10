إرتفاع في درجات الحرارة .. توقعات حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة

يتوقع أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى إرتفاعها الطفيف في جميع أنحاء البلاد، عليه يكون الطقس معتدل نهاراً و بارد ليلاً في شمال، شمال غرب و غرب البلاد و حار نهاراً و معتدل ليلاً في شرق، اواسط و جنوب البلاد.

تسود الرياح الشمالية الخفيفة السرعة في أجزاء متفرقة من شمال ، شمال الأواسط، شمال غرب و غرب البلاد و ولاية البحر الأحمر.

أعلى درجة حرارة متوقعة ظهراليوم 39.0ºم في مدينة الدمازين وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد11.0 º م في مدينة دنقلا.

على ساحل البحر الاحمر من المتوقع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى مع طقس غائم جزئياً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من ساحل البحر الأحمر.

.• من أهم معالم الطقس خلال ال24ساعة القادمة وفق ما جاء فى نشرة الهيئة اليوم :

• مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب افريقيا يغطي شمال، شمال الأواسط، جنوب غرب، شمال غرب و غرب البلاد.

• منخفض السودان الحراري الذي يغطي شرق و جنوب شرق البلاد.

اعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس كانت38.5 º م في مدينة الدمازين و ادناها صباح اليوم 11.0º م فى مدينة دنقلا.