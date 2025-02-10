شاهد بالصورة.. الدوري السوداني يشهد أخطر قضية تزوير.. نادي أركويت يصدر بيان يكشف من خلاله “شفشفة” أحد لاعبيه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرياضية بالسودان, بخبر يحمل قضية تزوير بالدوري السوداني الممتاز والذي انطلق مؤخراً بعدد من الولايات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تناقلت الصفحات صورة من خطاب استغناء نادي “أركويت”, الذي يشارك بالقسم الأول ضمن أندية ولاية الخرطوم, لأحد لاعبيه.

الخطاب الذي تم بموجبه إطلاق سراح لاعب نادي أركويت “كباشي آدم”, لنادي مريخ نيالا, المشارك بالدوري الممتاز اتضح انه مزور وفقاً للبيان الذي أصدره النادي الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف البيان الذي أصدره مجلس إدارة نادي أركويت, تزوير الخطاب الذي بموجبه انتقل اللاعب لنادي مريخ نيالا.

وجاء في الخطاب: نادى اركويت الرياضى الثقافى الاجتماعى (بيان)

يقول الله تعالى :(إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) صدق الله العظيم (سورة النحل الاية ١٠٥)

تفاجأت إدارة نادي اركويت الرياضي بظهور خطاب موافقة انتقال لاعب نادي اركويت / كباشي ادم ادم محمد ،لنادي/ مريخ نيالا صادر بتاريخ : ٧ / ١/ ٢٠٢٥م وذلك بغرض تسهيل انضمام اللاعب المذكور أعلاه لنادي / مريخ نيالا .

تؤكد ادارة نادى اركويت الاتي :-

١- هذا الخطاب لم يصدر من مجلس ادارة نادي اركويت الرياضي.

٢- اللاعب /كباشي ادم ادم محمد ، لا يزال مقيدا ضمن كشوفات النادي .

٣- مجلس إدارة نادى اركويت يدين هذا التصرف ويعتبره تعدى سافر على النادى وتاريخه ومكتسباته وهو قادر على حفظ حقوق النادى وسوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية .

٤_ تعتبر هذة الحادثة سابقة فى تاريخ النادى حيث لم يتم التعدى من قبل على النادى ومكتسابته لان النادى يحتل مكانة وعلاقات متميزة مع كل المؤسسات الرياضية.

وعليه نرجو من جميع الأندية والاتحادات الانتباه والحذر و التأكد من اية مستندات تقدم وذلك بالاتصال بأحد الضباط الأربعة في مجلس الإدارة حتى يتم التأكد من صحة المستندات . تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأندية. وحرصا على ضمان حقوق الأندية من استغلال بعض ضعاف النفوس … )

{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}.. مجلس إدارة نادي اركويت الرياضي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين