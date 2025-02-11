رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في زيارة تاريخية لعدد من مدن شرق وسط السودان

ترأس الدكتور جبريل إبراهيم محمد وفداََ كبيراََ من قيادات وأعضاء حركة العدل والمساواة السودانية في زيارة شملت عدداََ من المدن بشرق ووسط السودان ، حيث صاحب الوفد مستشار رئيس الحركة للشؤون الأمنية د. عبد العزيز نور عشر والمستشار السياسي للرئيس ووزير الصحة بإقليم دارفور الأستاذ بابكر حمدين.

حيث أستهل الوفد الزيارة إلى مدينة كسلا من بورتسودان ، إلتقى فيها الدكتور جبريل إبراهيم بقائد الفرقة 11 مشاة وعدداََ من المسؤولين بالولاية ..

وإستقبل والي ولاية القضارف اللواء ركن محمد أحمد حسن وأعضاء لجنته الامنية الدكتور جبريل محمد بعد وصوله للمدينة ، حيث أشاد فيه والي الولاية بالدور الكبير الذي لعبه رئيس حركة العدل والمساواة السودانية في هذا الظرف الاستثنائي الذي مر ويمر به البلاد .

واصل الوفد رحلته الئ مدينة الفاو حيث التقى فيه الدكتور جبريل قادة قيادة المنطقة الشرقية بالفاو، وأشاد فيها سيادته بإلانتصارات العظيمة التي تحققت على المليشيا ..

وإستقبل مواطني وحكومة ولاية الجزيرة في مداخل المدينة الدكتور جبريل إبراهيم محمد إستقبالا كبيراََ ، جاءت الزيارة بعد تحرير مدينة مدني..

حيث إبتدر رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية بزيارة هيئة مياه ولاية الجزيرة ووقف على الجهد الكبير الذي قام به القائمين على الهيئة حتى توجت بمعالجة أزمة إنقطاع المياه عن المدينة بعد عمليات التخريب الممنهجة التي قامت بها المليشيا للمؤسسات الحيوية .

بعدها زار الدكتور جبريل إبراهيم المركز الطبي لغسيل الكلي، ثم الئ أمانة حكومة الولاية حيث عقد فيها الدكتور جبريل إبراهيم إجتماعاََ موسعا مع والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الشيخ حيث وعد فيه السيد وزير المالية بمعالجة كافة المشكلات الأساسية والعاجلة للولاية كما هنأ سيادته أعضاء أمن الولاية على الانتصارات العظيمة التي تمت بمحور ولاية الجزيرة ..

إختتم الدكتور جبريل زيارته الئ ولاية الجزيرة بزيارة جامعة الجزيرة ووقف على مدى الخراب الذي حلّ بممتلكات الجامعة واعداً بالمساهمة في دعم وزارته للصروح التعليمية حتى تباشر دورها الريادي المعتاد ..

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية