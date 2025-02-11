شركة كهرباء السودان توضح اسباب قطوعات الكهرباء بولاية الخرطوم والدبة ودنقلا

أصدرت شركة كهرباء السودان بيانا توضيحيا عن اسباب قطوعات الكهرباء في ولاية الخرطوم والدبة ودنقلا مبينة انها تاتي بسبب تكرار اعطال فنية ناتجة من الاضرار المترتبة من هجوم المسيرات على بعض المحطات التحويلية للكهرباء.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان التوضيحي :

في البدء نتقدم بالشكر والتقدير والاعتذار للمواطنين الكرام على صبرهم في جميع المناطق المتأثرة بالقطوعات الخارجة عن الارادة بسبب تكرار اعطال فنية ناتجة من الاضرار المترتبة من هجوم المسيرات على بعض المحطات التحويلية للكهرباء.

وفي إطار توضيح الحقائق للمواطنين الكرام تود إدارة الاعلام والعلاقات العامة بشركة كهرباء السودان ومنعا لتداول المعلومات المضللة أن توضح أسباب القطوعات الطويلة وذلك كما يلي:

ولاية الخرطوم: تعاني من انقطاع التيار منذ ليلة الامس بسبب عطل في الخط المغذي من كهرباء سد مروي نتيجة للأحمال الزائدة وجاري العمل في الصيانة من جهة والترتيب لتغذيات بديلة من جهة أخرى وذلك لعودة التيار في أقرب فرصة ممكنة.