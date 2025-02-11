بقيادة الجخيسي .. تحييد مرتزقة أجانب شمال شرق الفاشر

أسفرت الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو على مواقع مليشيا آل دقلو المتمردة بشمال شرق الفاشر أمس عن تدمير (٧) سبع مركبات قتالية كانت تقل (٣٠) عنصرا بينهم مرتزقة أجانب بقيادة القائد فخرالدين الجخيسي أجنبي الجنسية.

وقالت المراسلة الحربية للفرقة السادسة مشاة الرقيب اول اسيا الخليفة قبلة عبر صفحة الفرقة على (الفيسبوك) إن القوات المسلحة بالفرقة والقوات المشتركة وقوات إرت إرت قد دمرت امس جرارا تحمل عددا من مستنفري المليشيا قادمين من جنوب شرق الفاشر، مشيرة الى ان العملية قد أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من تلك القوة.

وأضافت قبلة ان عددا من عناصر المليشيا قد هربوا امس من محيط مدينة الفاشر إلى مدينة نيالا على متن (١٢) مركبة قتالية بقيادة المقدم خلا بشير ام سيالة وذلك بسبب التقدم المستمر لقوات الفرقة وشح المواد الغذائية واللوجستية وعدم سداد المستحقات..

وفي الصعيد ذاته اوضحت قبلة ان القوات تمكنت امس من إسقاط مسيرة قتالية للمليشيا قبل أن تصل إلى أي هدف.

وفي الصعيد الاجتماعي قامت جمعية سند الخير بالتعاون مع غرفة طواريء الفاشر ومن خلال مطبخ جماعي، قامتا بتوفير وجبة إفطار لجرحى ومصابي العمليات من العسكريين والمدنيين، وقد جاء تقديم الوجبة مصحوبا ببرنامج ترفيهي وتوعوي وجدت استحسانا كبيرا من الجرحى ومصابي العمليات ومرافقيهم.

وقد أشاد رئيس لجنة الطواريء والاصابات بالفرقة السادسة مشاة العقيد الركن احمد أدم عبدالله، أشاد بجهود منظمة سند الخير في تقديم الزاد لمصابي العمليات، مؤكدا صمود القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها للدفاع عن الفاشر التي قال انها ستظل حصينة ومحمية بابطالها.