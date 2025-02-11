الإعيسر:‏‏ الشعب موحد خلف القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين وهو من سيختار مستقبله

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان ‏الشعب اليوم موحد خلف راية القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والمستنفرين، وهو من سيختار مصيره المستقبلي.

وأضاف الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك “بإيجاز، دعونا نمضي قدما حتى نطهر كل شبر من أرض السودان من المرتزقة والمتمردين”.