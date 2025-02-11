الجالية السودانية بالبرازيل تحتفل بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة

احتفلت الجالية السودانية في مدينة ساوباولو بالبرازيل بانتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين على مليشيا الدعم السريع في كل المحاور والجبهات.

و خاطب سعادة السفير د. أحمد سوار القائم بأعمال السفارة السودانية في البرازيل اللقاء مشيدا بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها داعيا الجالية في البرازيل للمساعدة فى إعادة الأعمار بتشجيع الشركات البرازيلية العاملين لديها ، مؤكد بأن السودان مقبل على مرحلة جديدة تحتاج الى تضافر كل جهود أبنائه مثمنا دور الجالية في البرازيل رغم اعدادها القليلة الا ان تأثيرها كبير في المؤسسات الاقتصادية.