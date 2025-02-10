وزير الخارجية يلتقي السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان المقيمة بالقاهرة

التقى السيد وزير الخارجية د علي يوسف أمس الأحد، بالقاهرة، بالسادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان المقيمة بالقاهرة و عددها 55 بعثة بمشاركة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لمصر .

قدم السيد الوزير خلال اللقاء تنويراً حول التطورات الجارية في البلاد والموقف العملياتي المتقدم للقوات المسلحة السودانية و نجاحاتها المتتالية في تحرير سنار و الجزيرة و الخرطوم و أم روابة و تقدمها نحو غرب البلاد.

و شدد سيادته على عزم القوات المسلحة السودانية على تطهير كامل تراب الوطن من الميليشيا وأعوانها.

وأشار سيادته لاقتراب تسمية حكومة تكنوقراط مدنية يقودها رئيس وزراء مدني كما أكد على أن الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار القوات المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات النظامية والمساندة ومسنودة بجموع الشعب السوداني.

استعرض السيد الوزير أهم مراحل التطور السياسي في السودان منذ حرب جنوب السودان ومشكلة دارفور حتى تمرد قوات الدعم السريع المحلولة وبين فداحة الفظائع والاعتداءات التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين ممثلة في المجازر التي راح ضحيتها مئات من الأبرياء وانتهاك أعراضهم ونهب ممتلكاتهم وتدمير مقدرات الدولة السودانية و مؤسساتها و بنيتها التحتية وارثها التاريخي.