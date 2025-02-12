رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين يستقبل المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه في مقر القيادة العامة

استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، بمكتبه في القيادة العامة بالخرطوم، الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، مدير عام الشرطة، يرافقه وفدا يضم رؤساء الهيئات ومدير شرطة ولاية الخرطوم وكان في استقبالهم أعضاء هيئة الأركان ومديرو الإدارات والأفرع.