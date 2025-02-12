سياسية
رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين يستقبل المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه في مقر القيادة العامة
استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، بمكتبه في القيادة العامة بالخرطوم، الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، مدير عام الشرطة، يرافقه وفدا يضم رؤساء الهيئات ومدير شرطة ولاية الخرطوم وكان في استقبالهم أعضاء هيئة الأركان ومديرو الإدارات والأفرع.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس هيئة الأركان بجهود الشرطة السودانية، مثمنًا دورها الكبير في حرب الكرامة. من جانبه، أكد مدير عام الشرطة جاهزية قواته لاستكمال دورها خلال المراحل المقبلة، مجددًا التزامهم بإعادة الحياة إلى طبيعتها.
الإعلام العسكري – الخرطوم – ١١ فبراير ٢٠٢٥م.