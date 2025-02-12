سجل الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء الحركة الميمون ضم مستشار الرئيس للشؤون الأمنية د. عبد العزيز نور عشر والمستشار السياسي للرئيس ووزير الصحة بإقليم دارفور الأستاذ بابكر حمدين ، حيث سجل سيادته زيارة لأحد معسكرات التدريب لحركة العدل والمساواة التي رفدت وأمدّت ميادين القتال بالآلاف من الابطال ..

جاء الاستقبال حارا وقوياً من جموع المتدربين لرئيس حركة العدل والمساواة حوى في طياته رغبة عارمة في الاستعداد والتصميم للزحف نحو ميادين القتال لإسناد رفاقهم في باقي محاور البلاد المختلفة ..

تحدث الدكتور جبريل إبراهيم حديث القلب للقلب للمتدربين حيث أشاد بصمود وبسالة الجنود والقادات الذين شاركو في معركة تحديد مصير البلاد في أن يكون أو لا يكون الأمر الذي إنعكس بياناً في إفشال كافة مخططات تدمير البلاد .

كما أشاد بالأداء الباهر الذي قام به من تخرجو سابقاً في ميادين القتال حاثاً المتدربين بالالتزام الصارم بإحترام وتنفيذ ضوابط وقوانين الحركة التي أرست أدبا كبيراً في التزامها بكافة القوانين التي تدعو لاحترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب .

يذكر أن هذه هي الدفعة الثالثة التي يتم تخريجها من معسكرات حركة العدل والمساواة بشرق البلاد .

إعلام العدل والمساواة السودانية