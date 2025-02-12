إبراهيم جابر: أبواب الجامعات السودانية ستظل مفتوحة للطّلاب السنغاليين

استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، الثلاثاء بمقر السفارة السودانية بدكار، وفد رابطة الطلاب السنغاليين خريجي الجامعات والمعاهد السودانية (جمعية الفكر والثقافة). وأعرب جابر عن سعادته باللقاء مشيداً بدورهم في تعزيز العلاقات السودانية السنغالية مشيراً إلي أن أبواب الجامعات السودانية ستظل مفتوحة للطلاب السنغاليين.

وأكد مساعد القائد العام إستعداد السودان وحرصه على الدفع بالعلاقات مع السنغال في كافة المجالات لاسيما التعليمية والتبادل الثقافي والاقتصادي.