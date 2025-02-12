دعوة المؤهلين لوظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية للمعاينات

تدعو اللجنة المكلفة بإختيار رؤساء الوحدات الحكومية المؤهلين لوظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية لمقابلة اللجنة المختصة بالمعاينات، يوم السبت الموافق 15 فبراير 2025م بمجمع الوزارات بسلالاب في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وترجو اللجنة من المتقدمين إحضار الشهادات والمستندات الأصلية عند دخول المعاينة.