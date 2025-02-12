سياسية
دعوة المؤهلين لوظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية للمعاينات
تدعو اللجنة المكلفة بإختيار رؤساء الوحدات الحكومية المؤهلين لوظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية لمقابلة اللجنة المختصة بالمعاينات، يوم السبت الموافق 15 فبراير 2025م بمجمع الوزارات بسلالاب في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وترجو اللجنة من المتقدمين إحضار الشهادات والمستندات الأصلية عند دخول المعاينة.
وأعلنت اللجنة المعنيون بالترتيب وفقاً للحروف الأبجدية وهم:-
1. ادريس علي ارباب
2. الحسين محمد التوم عثمان
3. او نور محمد ادم سلطان
4. أسامة محمد عبد الرحيم
5. أنور احمد حسن عبدالرحمن جرتلي
6. جمال مبارك عثمان
7. جيلاني محمد جيلاني
8. حسن محمد مختار
9. سيد احمد عبدالغني سيد احمد الاحمدي
10. صلاح عبدالباقي محمد على سوار دة
11. طه احمد محمد مختار
12. عبد الصادق محمد سعيد محمد احمد عبد الله
13. عبدالحفيظ صالح على ابو الحسن
14. عصام آدم بخيت خليفه
15. علاء الدين محمد عبدالله
16. عمر علي محمد المدني
17. ماجد إبراهيم الحاج
18. محجوب حسن محمد صالح
19. محمد علي أحمد عبد الرحيم
20. محمد يحي حامد ابكر
21. مختار أحمد دوشان
22. معتصم عثمان محمد عثمان
23. نبراس حسين محمد
24. نهى محمد نور محمود ابو علي
25. هشام محمد عباس
وأشارت اللجنة إلى أن المقيمين خارج البلاد سيتم عمل المعاينة لهم عبر برنامج (زووم Zoom).
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