بادي يؤكد دعمه لاستثمارات الإتحاد الأوروعربي للجيوماتيك

اكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق راعي العمل الإنساني بالإقليم دعمه وكامــل رعايته لمشروعات الإتحاد الأوروعربي للجيوماتيك وشركائه في مجالات الإستثمار.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء البروفيسور حيدر السنوسي رئيس الإتحاد الأوروعربي للجيوماتيك على مستوى الشرق الأوسط نائب رئيس الإتحاد على المستوى العالمي يرافقه عدد من أعضاء الإتحاد بالإقليم . ذلك بحضور الدكتور أبوبكر الطاهر وزير الزراعة والغابات بالإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

وتناول اللقاء مبادرة الإتحاد بعدد من الدول حول تداعيات الحرب الماثلة بالبلاد وأثرها على الأمن الإقليمي . رئيس الوفد أوضح أن المبادرة أمنت على أهمية إستنهاض الدعم الدولي دعماً للإستثمار بالبلاد في قطاعات الزراعة والتعدين والمياه , موضحاً أنه تم تنوير المستثمرين بالإمكانيات الطبيعية التي تذخر بها البلاد عامة وإقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص بإعتبار إحتضانه للمقر الرئيسي للإتحاد الأوروعربي للجيوماتيك بالبلاد .

وأشاد بمبادرات المستثمرين الأجانب والوطنيين وصادق حرصهم على دعم المشروعات الإستثمارية المختلفة, وأكد إلتزام الإتحاد بالعمل في سبيل دعم التنمية والبحوث التطبيقية المختلفة الى جانب إستنهاض جهد المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية لتلعب دورها في حماية وتأمين ودعم المجتمعات بالبلاد والمجتمعات الأخرى على مستوى العالم .

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