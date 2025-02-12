والي غرب كردفان: لا ثغرات أمنية في النهود والقوات في أعلى درجات الاستعداد

شدد والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، على ضرورة سد جميع الثغرات الأمنية بمحلية النهود العاصمة الإدارية للولاية ، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكات الدولة.

وأوضح الوالي أن القوات المنتشرة حول المدينة في حالة استعداد قصوى، وجاهزة للتعامل مع أي تهديدات أمنية، سواء كانت متوقعة أو مفاجئة.

وأشاد جايد بالمعنويات العالية التي لمَسها لدى القوات، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزامها الكامل بحماية المواطنين والممتلكات العامة.

ورافق الوالي في جولته أعضاء لجنتي أمن الولاية والمحلية، حيث شددوا على أهمية متابعة الاحتياجات الضرورية للقوات لتعزيز أدائها.

من جهته أكد المدير التنفيذي لمحلية النهود رئيس لجنة أمن المحلية الأستاذ موسى علي إبراهيم، أن هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس اهتمام حكومة الولاية بأمن واستقرار المحلية.

كما شدد موسى على أن مواطني النهود يقفون صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية، ويقدمون الدعم الكامل لضمان الاستقرار ومنع أي اختراقات أمنية.