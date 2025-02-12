سياسية
المواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض تبيد سبع اطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
ابادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض بمكب النفايات بكوستي الثلاثاء اكثر من سبع اطنانا من المواد الغذائية المختلفة المنتهية الصلاحية ، بحضور ممثل نيابة المستهلك والأمن الاقتصادي ومباحث التموين ووزارة الصحة بالولاية وإدارة النفايات بمحلية كوستي.
وقال المهندس مجدي صديق الحاج مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالنيل الابيض في تصريح ( لسونا ) ان المواد المبادة عبارة عن مواد غذائية مختلفة شملت لبن بودرة ، بسكويتات بأنواعها ، عدس ، فاصوليا ، دقيق قمح ، مياه ومشروبات غازية ، ادوات عناية شخصية ، حفاظات أطفال وحفاظات نسائية .
وأشار إلى ان هذه المواد التي تمت ابادتها هي نتاج لمجموعة حملات تفتيشية قامت بها الهيئة في العام 2024م المنصرم بالولاية.
سونا