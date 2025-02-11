وزير الإعلام يشارك بوفد رفيع في مؤتمر وزراء الثقافة بجدة

يشارك السودان في أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي الذي سينعقد غدا بمدينة جده السعودية ويستمر لمدة يومين وينتظر أن يناقش المؤتمر اثر الثقافة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .