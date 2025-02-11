سياسية

وزير الإعلام يشارك بوفد رفيع في مؤتمر وزراء الثقافة بجدة

2025/02/11
خالد
خالد الإعيسر
يشارك السودان في أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي الذي سينعقد غدا بمدينة جده السعودية ويستمر لمدة يومين وينتظر أن يناقش المؤتمر اثر الثقافة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويقود وفد السودان وزير الثقافة والإعلام خالد الاعيسر ترافقه وكيلة الوزارة سميه الهادي.
و تناقش الاجتماعات تقارير الايسسكو حول إنجازاتها في المجال الثقافي وتستمع إلى تقرير لجنة التراث الإسلامي فضلا عن تقرير المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية وعدد من الوثائق الأخرى .
سونا

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