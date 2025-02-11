وزير الخارجية يلتقي رئيس الجانب الروسي للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين

التقى وزير الخارجية الدكتور علي يوسف الشريف، السيد الكساندر كوزلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئية، رئيس الجانب الروسي للجنة الوزارية المشتركة بمباني الوزارة في العاصمة الروسية موسكو.

وتناول اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان ورسيا الاتحادية مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقدم وزير الخارجية تنويراً شاملاً حول تأثيرات الحرب على الاداء الاقتصادي بالبلاد، مشيرا الى انتصارات القوات المسلحة في مسارح العمليات وان البلاد وضعت خطة كاملة لاعادة اعمار ما دمرته الحرب وطلب من الوزير تشجيع الشركات الروسية في القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، خاصة المجالات الهامة والحيوية مثل التعدين والطاقة والنفط والزراعة مؤكداً ان السودان يعول كثيرا في مساهمة روسيا في عملية إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب.

من جانبه ثمن وزير الموارد الطبيعية الروسي العلاقات بين البلدين موضحاً ان هنالك توجه لدعم وتطوير العلاقات مع السودان خلال الفترة القادمة مشيراً الى أهمية العمل على تطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين مؤكداً جاهزية القطاعين الرسمي والخاص بروسيا من خلال أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للدفع بالمشاريع الثنائية وتنفيذها بما يعود بالمصلحة المشتركة لشعبي البلدين.

من جانبه اكد الوزير الروسي استعدادهم لوضع الخطوات العملية للتعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الثروات الطبيعية والطاقة والتعدين والنفط و دعم البرامج التعليمية وزيادة المنح الدراسية بالجامعات والمعاهد الروسية.