شرطة الخرطوم تؤكد اكتمال انتشارها في مناطق مختلفة

أعلنت الشرطة السودانية عن استكمال انتشارها في مناطق كرري وأم درمان وشمال بحري، حيث بدأت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها في بحري القديمة.

يأتي هذا في إطار جهودها لتأهيل أقسام الشرطة في أم درمان والحلفايا والدروشاب، وذلك ضمن مساعي إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة السودانية.

استقبل والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، الاثنين، المدير العام لقوات الشرطة، الفريق خالد حسن محي الدين، الذي وصل إلى الخرطوم برفقة عدد من القيادات الشرطية. وقد حضر الاستقبال أيضًا الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير شرطة الولاية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة أمن الولاية، مما يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية في الولاية.

خلال الاجتماع الذي عُقد مع لجنة أمن الولاية، تم تقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات العسكرية والانتصارات التي تم تحقيقها في الولاية. كما تم مناقشة الاستعدادات الجارية لإعلان الخرطوم خالية من التمرد. وأشار مدير شرطة ولاية الخرطوم إلى انخفاض معدلات الجريمة، وذلك بفضل الجهود المشتركة للقوات النظامية تحت إشراف لجنة أمن الولاية، بالإضافة إلى دور الخلية الأمنية في تنفيذ أوامر الطوارئ والقبض على المتعاونين والعصابات المنظمة .

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