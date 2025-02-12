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شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء قصيرة.. مودل وعارضة أزياء سودانية حسناء تقلد الفنانة هدى عربي بوصلة رقص مثيرة والجمهور يترقب ردة فعل “السلطانة”

2025/02/12
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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني بالقاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول عارضة أزياء ومودل حسناء وهي تتفاعل في الرقص خلال الحفل.

ورقصت المودل, على طريقة الفنانة الشهيرة هدى عربي, وعلى أنغام إحدى أغنياتها الأمر الذي فسره المتابعون على أنه تقليد واضح من عارضة الأزياء للفنانة الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد توقع الكثير منهم تدوينة من المطربة الملقبة بالسلطانة ترد من خلالها على المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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