والي الولاية الشمالية ومدير عام قوات الشرطة يفتتحان مباني إذاعة ساهرون

دشن الأستاذ/ عابدين عوض الله محمد والي الولاية الشمالية والفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة العمل باذاعة ساهرون وذلك بافتتاح استوديوهات الإذاعة بمقرها الموقت بمدينة دنقلا.

وعبر والي الشمالية عن سعادته بمعاودة البث الإذاعي لواحدة من أهم الموسسات الاعلامية بالبلاد معلنا عن دعمه لكافة المشاريع الشرطية خاصة الإدارات التوعوية والخدمية التي يعول عليها في نهضة الولاية من خلال التبصير وارشاد المواطن ونشر الوعي بالقضايا الإجتماعية والوطنية

من جانبه أكد مدير عام قوات الشرطة علي أهمية معاودة بث إذاعة ساهرون صوت الشرطة السودانية للمساهمة في عكس الجهود الوطنية للعديد من القطاعات خلال معركة الكرامة والتعبير عن قيم وإرث الشرطة في التفاعل مع القضايا الوطنية بجانب نشر التوعية والإرشاد

وأعلن الفريق اول حسان دعمه للإذاعة بتوفير أجهزة البث الرقمية وكافة المعينات لتمكين إدارة الإذاعة من الاضطلاع بواجباتها في انفاذ رسالتها تجاه المواطن.

المكتب الصحفي للشرطة