قوات الشرطة تستعد لتقديم الخدمات بمحلية بحري

وقف الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة خلال زيارته لمحلية بحري بحضور والي ولاية الخرطوم والفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم وقف علي استعدادات الإدارة العامة للخدمات الصحية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجوازات والإدارة العامة للسجل المدني لتقديم خدماتها للجمهور عقب تحرير محلية بحري وإستمع مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق لتنوير من الفريق شرطة طبيب /أميرة عباس فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية عن جهود تشغيل مركز صحي الشرطة بقشلاق ميدان عقرب المتمثلة في توفير أجهزة المختبرات الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية والكوادر الطبية وتأهيل بعض المرافق وأكدت الفريق أميرة جاهزية المركز لتقديم العلاج لمنسوبي الشرطي والمواطنين عقب إستئناف العمل.

وفي تصريح للمكتب الصحفى للشرطة قالت الفريق أميرة أن مدير عام قوات الشرطة ووالي الخرطوم افتتحا مركز غسيل الكلى بمباني القطاع الأول بقوات الاحتياطي المركزي بمقره بامدرمان بسعة عشرين ماكينة غسيل وبنظام تشغيل ثلاث ورديات مضيفة أن توجيهات مدير عام قوات الشرطة بتقديم العلاج وجلسات غسيل الكلى للمواطنين مجانا أسوة بمنسوبي الشرطة لخروج العديد من المؤسسات الطبية من الخدمة بسبب الحرب.

من جانبه قدم اللواء شرطة حقوقى د/سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور تقرير عن التدابير والإجراءات المتخذة في سبيل ترقية بيئة العمل بقسم شرطة مرور بحري بالمحطة الوسطي بجانب توفير الدوريات ألمرورية والأجهزة الفنية والدفع بالكادر البشري لبدء الإنتشار بالطرق والتقاطعات وتنظيم حركة السير وإستقبال المواطنين.

وبمجمع خدمات الجمهور بحي المزاد بحري قدم اللواء شرطة حقوقى/عثمان محمد الحسن مدير الإدارة العامة للجوازات واللواء شرطة حقوقي/طارق علي طه سورج مدير الإدارة العامة للسجل المدني تقريرين منفصلين عن خطوات تشغيل الجوازات والسجل المدني بمجمع خدمات الجمهور وجهودهما في توفير الأجهزة وماكينات إستخراج الأوراق الثبوتية و عمليات صيانة وتأهيل مرافق المجمع بدعم من رئاسة الشرطة عقب التخريب المتعمد الذي طال المبني من قبل المليشيا المتمردة

وإطمان المدير العام لقوات الشرطة والوفد المرافق علي جاهزية جميع الإدارات الشرطية العاملة بالمجمع لإستئناف تقديم الخدمات للجمهور عقب إكتمال صيانة المرافق