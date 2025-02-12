وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الروسي بموسكو

أجرى وزير الخارجية الدكتور علي يوسف الشريف، اليوم مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قصر الضيافة التابع لوزراة الخارجية الروسية بالعاصمة الروسية موسكو.

وعبّر الوزير عن أسمى ايات الشكر والعرفان لروسيا الاتحادية حكومة وشعباً على ممارسة روسيا لحق النقض في مجلس الامن الدولي ضد القرار البريطاني في 18 نوفمبر2024م بشأن السودان، موضحاً ان التضامن الروسي مع السودان في ظل الازمة التي يواجهها، ودعم الشرعية والسيادة ووحدة الاراضي السودانية يقف شاهداً على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وان الموقف الروسي وجد حفاوة واشادة من كافة المستويات الرسمية والشعبية بالسودان. وتطرقت المباحثات للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث أكد الطرفان على الارادة المشتركة للدفع بهذه العلاقات وتطويرها وصولاً لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.

قدم الوزير لنظيره الروسي تنويراً عن الأوضاع الراهنة في البلاد، واستعرض الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة والقوات الاخرى المساندة في ظل تلاحم الشعب ووقوفه خلفها.

وتناول انتهاكات المليشيا المتمردة في مختلف مناطق السودان، واستهدافها للبنى التحتية والمدنيين بالسودان، مما يعد انتهاكا واضحا لكافة الاعراف والقوانين الدولية والانسانية خاصة بممارستها الممنهجة ضد النساء والفتيات في سن الطفولة وجرائم القتل واستهداف المدنيين والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وكافة صنوف الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان.

وتطرق السيد الوزير لجهود الحكومة السودانية ورؤيتها لاحلال السلام والموقف من المبادرات المطروحة ورؤية الحكومة السودانية لادارة عملية انتقال ديمقراطي من اجل الاستقرار والنماء والتطور للبلاد.

من جانبه ثمن لافروف العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكداً على دعم روسيا للسودان في كل المحافل الدولية. وابدى استعداد روسيا لبذل كل الجهود واتخاذ التدابير المناسبة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستويات ارفع، والاستفادة من المقدرات والامكانيات لكليهما لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين واستعداد روسيا للمشاركة في عملية اعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة السودان مشيراً الى ان هنالك ارادة سياسية متوفرة لدى البلدين لوضع الخطوات العملية لترقية وتطوير العلاقات عبر اليات التعاون المشتركة القائمة.