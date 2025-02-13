كباشي يصل أم روابة ويتفقد الخطوط الأمامية

وصل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى مدينة أم روابة وكان في استقباله والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف وقائد سيطرة متحرك الشهيد الصياد اللواء ركن عاصم عبدالله الفاضل وعدد من المسؤولين وقادة القوات النظامية بالولاية.

وتفقد عضو السيادي القوات بمتحرك الشهيد الصياد والقوات المرابطة بالمنطقة ورئاسة محلية أم روابة مشيداً بالروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين وعزمهم على تطهير ما تبقى من جيوب المليشيا المتمردة في ولاية شمال كردفان.

وأكد سيادته أن ما شاهده من جاهزية الوحدات والقوة تبشر بأن الطريق إلى الرهد والأبيض بات ممهداً وسيفرح الجميع قريباً بتطهير كامل الولاية.

من جانبه أعرب والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف عن سعادته باستقبال سعادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي بولاية شمال كردفان بمحلية أم روابة بعد تحريرها من المليشيا مشيراً إلى أن الزيارة تمثل دافع كبير للقوات المسلحة وحكومة وشعب الولاية لتحرير كل المناطق التي دنستها المليشيا ، مبيناً أن هذه الزيارة تشكل فتح جديد لمواطني شمال كردفان.