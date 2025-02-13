انطلاق برنامج العودة الطوعية بريفي كسلا

عبر مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الوزيرالمكلف نائب والي كسلا الاستاذ عمر عثمان ادم عن سعادته بعودة الاسر الى ديارهم بعد إنتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتمكنها من تطهير ارض الجزيرة الخضراء.

وشكر قيادة القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي مكن من هذه العودة الطوعية للأسر التي نزحت بسبب الحرب.

جاء ذلك لدى مخاطبتة الاربعاء بمدينة ودشريفي بمحلية ريفي كسلا العودة الطوعية لنازحي ولاية الجزيرة التي نظمتها مبادرة ودشريفي لايواء النازحين بالتنسيق مع ديوان الزكاة بولاية الجزيرة تحت شعار (العودة من أرض الحبايب الى أرض المحنة) ، بحضور عدد من القيادات الرسمية والاهلية .

واشاد نائب الوالي بالمبادرات الشعبية ودورها فى استضافة النازحين والتي كان لها الأثر الواضح في التعاون والتكافل بين المجتمع مما خفف من المعاناة الكبير بسبب العدوان الغاشم من المليشا الإرهابية.

واضاف نائب الوالي بان العديدمن البرامج الاجتماعية التي نفذت من قبل القيادات الأهلية مثل ختان الأطفال والزواج الجماعي للأسر النازحة بالمحلية كان لها الدفع المعنوي على الوافدين، وتمنى عمر للوافدين عودة حميدة لديارهم في أمن واستقرار .

وقال المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا الاستاذ علي حسين محمد ان هذه العودة تأتي عقب الانتصارات الكبيرة وتحرير ارض الجزيرة من دنس المتمردين تبدأ رحلة العودةالطوعية.

واضاف بان كل جزء من الوطن أرضا لنا، واشاد بتعاون كل مكونات مجتمع المحلية مع الوافدين إلى المحلية.

واشاد مدير الإدارة العامة للشباب والرياضة المهندس ادم جرنوس بالتنسيق بين الادارات ذات الصلة لتنظيم رحلة العودة الطوعية إلى الديار.

وتمنى جرنوس للعائدين السلامة والتوفيق، وثمن جهود لجنة الإيواء والقيادات الأهلية بالمحلية في تهيئة مراكز الإيواء وتقديم الدعم للوافدين.

وعبر العمدة محمد حامد عقبة ممثل مجتمع المحليه عن سعادته بتدشين برامج العودة الطوعية للأسر الوافدة لرحلة العودة إلى مناطقهم.

وقال ان المحلية استضافت الوافدين في سبعة عشرة مركز إيواء تم الان تجهيز عددمنهم للرحلة متمنيا للأسر الباقية العودة قريبا إلى ديارهم وشكرا العمدة الوافدين الذين خلقوا حراكا ونشاطا كبيرا في المحلية ووعدهم بالزيارة في الجزيرة.

وأوضح مجاهد محمدعبدالكريم رئيس مبادرة الإسناد المدني لبرامج العوده الطوعية بالجزيرة بان المبادرة أطلقت لإسناد المجتمع لتقديم الخدمات في المجالات المختلفة لتهيئة البيئه في مناطق العودة وقال ان أكثر من ستة الاف عادوا خلال هذه الرحلات