اجتماع المديرين الطبيين والاداريين بمستشفيات ولاية الخرطوم

ترأس الدكتور أحمد البشير فضل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي المدير العام المكلف بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الاربعاء، الاجتماع الخاص بتجويد الأداء وتحسين جودة الخدمات للمستشفيات بعد اعادة تشغيلها عقب تحريرها من مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وتأتي النفرة من أجل تشغيل مستشفيات محلية بحري وتقديم خدمة مميزة وعالية الجودة بعد الدمار الذي طالها نتيجة الدمار الممنهج للمليشيا .

كما تشهد المرحله القادمة نفرة عامة لاسناد وتشغيل كل الموسسات الصحية بالولاية في المرحلة المقبلة.

د.سمؤال حاج عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم قال إنهم سيقومون بتقديم كل الدعم لكل مستشفيات الولاية وتوفير اجهزة معامل جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات بعد الضرر الذي لحق بالمعامل بالمستشفيات.

من جانبه أكد د.سهيل عبدالقادر مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم جاهزية ادارتة في توفير الكوادر الطبية وعلى كل مستشفى رفع الحوجة من الكوادر والوقوف على جاهزية التشغيل .

وامن الاجتماع على ان يكون هناك اجتماعا شهريا لمعالجة كافة القضايا التي تتعلق بالمستشفيات.