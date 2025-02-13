والي الخرطوم: مؤسسات التعليم العالي من أوائل المؤسسات التي بادرت باستئناف نشاطها من داخل الولاية

إستقبل والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاربعاء وزير التعليم العالي بروفسير محمد حسن دهب وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد وقيادات جامعة كرري ممثلة في اللواء الاسيد سليمان اللواء أمير سليمان.

وأكد والي الخرطوم أن مؤسسات التعليم العالي من أوائل المؤسسات التي بادرت باستئناف نشاطها من داخل ولاية الخرطوم رغم الاستهداف الممنهج من المليشيا لمؤسسات التعليم العالي واتخاذ بعض مقارها كمنصات لاستهداف الاحياء السكنية.

ولفت الوالي ان القرار الذي اصدره وزير التعليم العالي بدعوة الجامعات لمباشرة نشاطها اسهم في حضور اعداد كبيرة من الطلاب للجلوس للامتحانات داخل ولاية الخرطوم.

وقال الوالي ان الحرب فرضت واقعا جديداً يتطلب ان تفكر الجامعات بالخروج من الاطر التقليدية ومواكبة التقنية بالتوسع في التعليم الالكتروني وتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم من أي مكان.

من جانبه قال وزير التعليم العالي إن والي الخرطوم قام بعمل كبير تجاه الشعب السوداني وتثبيت اركان الدولة داخل الولاية مشيرا الي ان الانتصارات الاخيرة عززت من الاستقرار وأن الاوضاع تذهب نحو الافضل وقال إن الحرب دفعت الوزارة للتوسع في التعليم الالكتروني و سارعت الجامعات بإنشاء منصات غطت ٥٥٪من المنهج كما نجحت الوزارة في إقامة الامتحانات خاصة في المراحل النهائية.