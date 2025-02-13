القيادي بالجبهة الثورية أسامة سعيد : الحكومة المدنية المرتقبة في أماكن سيطرة الدعم السريع

أعلن القيادي في الجبهة الثورية، أسامة سعيد، أن الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع ستتولى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأوضح أن هيكلة الحكومة ستتضمن رئيسًا لمجلس السيادة مع عدد من الأعضاء، إلى جانب تشكيل مجلس وزراء، مما يعكس توجّهًا نحو بناء مؤسسات حكم مدني في تلك المناطق.

وأشار سعيد إلى أن المشاورات مستمرة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة المرتقبة عبر ضم حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور. كما كشف أن المجموعة تخطط للإعلان الرسمي عن الحكومة في أواخر فبراير، نافيًا تحديد يوم 17 منه موعدًا لذلك، ما يعكس استمرار الترتيبات النهائية لضمان أوسع توافق سياسي ممكن.