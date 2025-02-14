بابكر حمدين: مخططات مليشيا الدعم السريع لتفكيك المعسكرات وتهجير النازحين قسرياً

قال بابكر حمدين، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، بأن مليشيا الدعم السريع واصلت هجماتها العنيفة على معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 11 و12 فبراير 2025، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة.

وأوضح الوزير أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وسط النازحين، بالإضافة إلى حرق السوق التجاري وتدمير البضائع والسلع الغذائية ونهب الممتلكات، فضلاً عن تدمير مصادر المياه والمؤسسات الصحية والخدمية والطواحين داخل المعسكر.

وأشار الوزير إلى أن مليشيا الدعم السريع تهدف من خلال استهداف معسكر زمزم ومعسكر أبوشوك إلى تفكيك المعسكرات وتهجير النازحين منها قسرياً، لتحويلها إلى قواعد عسكرية تنطلق منها في تنفيذ هجماتها على مدينة الفاشر.

وأكد أن معسكر زمزم يُعد من أكبر معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور، وزاد عدد سكانه بشكل كبير بعد نزوح سكان مدينة الفاشر إليه نتيجة الهجمات والحصار المستمر من المليشيا.

وأضاف أن الوضع الأمني والإنساني في المعسكرات شهد تدهوراً كبيراً مع تزايد وتيرة الهجمات، مما أدى إلى نزوح أعداد إضافية من النازحين إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمان.

وأوضح الوزير أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية تصدت للهجمات، مُلحقة خسائر كبيرة في صفوف المليشيا، كما وضعت تدابير لتعزيز الأمن وحماية المعسكرات، مشدداً على التزام الحكومة بضمان أمن وسلامة النازحين وفقاً للقوانين الدولية.