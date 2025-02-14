والي الشمالية والمدير العام لقوات الشرطة يفتتحان مركز السجل المدني بكريمة ويضعان حجر الاساس لمركز السجل المدني بمروي

وقال اللواء شرطة حقوقى/طارق علي طه سورج مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن إفتتاح هذا المركز يمثل إضافة حقيقية لمنظومة الإدارات الشرطية الخدمية ويمكن مواطني كريمة والضفة الشرقية من الحصول علي المستندات والأوراق الثبوتية في محيط سكنهم دون الحوجة للسفر للحواضر، مضيفا في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة عن إكتمال كافة مطلوبات العمل من أجهزة حديثة وربط تقني ومصادر طاقة لضمان إستمرارية العمل فضلا عن توفر مدخلات إستخراج البطاقة القومية والرقم الوطني.

من جانبه أعلن الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة عن التصديق بماكينات طباعة كافة المستندات الثبوتية بجانب الموافقة بتشغيل نافذة لإستخراج الجواز الإلكتروني بالمركز إستكمالا لخدمات الشرطة المقدمة للمواطن وقال مدير عام قوات الشرطة أن مواطن الشمال ظل دوما مبادرا وداعما للقضايا الوطنية وتجسد ذلك في مساهمته المقدرة في تشييد وتأهيل عدد من المؤسسات الخدمية بالولاية.