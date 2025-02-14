والي الولاية الشمالية ومدير عام قوات الشرطة يفتتحان قسم شرطة تنقاسي السوق بمحلية مروي

إفتتح الاستاذ/عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية والفريق اول شرطة حقوقي/المدير العام لقوات الشرطة بحضور الفريق شرطة/ عبد المنعم عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة طبيب/أميرة عباس فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية ومدير شرطة الولاية وأعضاء لجنة الأمن وعدد من قيادات الشرطة ومواطني المنطقة.

والي الولاية الشمالية أشاد بجهود رئاسة الشرطة في تطوير العمل الشرطي بالولاية ودعم شرطة الولاية بالمركبات والأجهزة الفنية والكوادر الشرطية المهنية بجانب الاستجابة بتشييد القسم بمنطقة تنقاسي لأهميتها الإستراتيجية بمحلية مروي مؤكدا دعمه لكافة مشاريع المنطقة والشرطة للحفاظ علي النسيج المجتمعي المتعافي من كافة المظاهر السالبة

من جانبه ثمن مدير عام قوات الشرطة جهود أهالي منطقة تنقاسي وحكومة الإقليم في المشاركة الفاعلة في دعم مشاريع قوات الشرطة التي تعود بالامن والإستقرار علي المنطقة وأعلن تبرعه بمبلغ 30مليون جنية للمشاريع الخدمية بتنقاسي

مجددا دعم رئاسة الشرطة لكافة المبادرات التي تحقق الإستقرار والسلامة العامة.