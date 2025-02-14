سياسية
أبرز ماورد في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بأمدرمان
أبرز ماورد في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بأمدرمان :
▪︎ الدولة والقوات المسلحة لن يتخليا عن من استجاب لنداء الوطن وحمل السلاح وقاتل إلى جانبها .
▪︎ الذين وقفوا سندا للقوات المسلحة في حرب الكرامة سيكونوا شركاء في أي مشروع سياسي بالبلاد مستقبلا ولن نستثني أحدا .
▪︎ لاتفاوض ولا مساومة مع من حمل السلاح ضد الدولة والشعب .
▪︎ لن تتوقف مسيرة الانتصارات إلا بتطهير آخر شبر للبلاد من دنس التمرد.
إعلام القوات المسلحة