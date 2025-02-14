القنصل السوداني بجدة يشيد بانتصارات القوات المسلحة على المليشيا المتمردة ويترحم على قاقرين

اشاد القنصل السوداني بجدة السفير / كمال علي عثمان بالجيش السوداني وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والقوات النظامية الاخرى المشاركة في حرب الكرامة بالانتصارات التي تحققت على كافة المحاور والجبهات القتالية المختلفة على مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية التي سعت الى تفكيك الدولة السودانية مستهدفة وجوده ووحدته وشعبه بكل مكوناته ومقدراته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال مؤامرة كبرى شاركت فيها مجموعة من الدول الداعمة ولعبت فيها مليشيا الدعم السريع الارهابية رأس الرمح من خلال حربها على السودان منذ ابريل 2023م .

وقال السفير خلال اللقاء الذي نظمته القنصلية السودانية بمنزله بجدة على هامش شرف مشاركة السيد وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي بالحكومة السودانية الاستاذ / خالد الاعيسر في المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي المنعقد بمدينة جدة في الفترة من 12- 13/2/2025م ولقائه بالاعلاميين السودانيين لتنويرهم عن مجريات الاحداث بالساحة السودانية ، قال ان هذه الحرب ارتكبت فيها المليشيا الارهابية جملة من الانتهاكات والفظائع التي تحرمها القوانين الدولية من تدمير للبنية التحتية وتشريد وتقتيل لابناء الشعب السوداني ومحاولة التغيير الديمغرافي والثقافي للهوية السودانيه وأضاف ان هذه الانتصارات تضعنا أمام مرحلة جديدة لسودان جديد نتجاوز فيه كل تحديات الماضي وما دمرته الحرب ومعالجة ولملمة النسيج الاجتماعي الذي تأثر بهذه الحرب .

ورحب القنصل خلال اللقاء بالسيد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ/ خالد الاعيسر مثمناً على دوره الكبير في اثراء الساحة الاعلامية المحلية والعالمية وعلى مختلف الحقب السابقة بعرضه للحقائق واستعراض وجهات النظر المختلفة والمتباينة دون مواربة وهو من الاعلاميين المميزين الذين يقارعون بالحجة والوثائق والبراهين .