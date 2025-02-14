والي الخرطوم يدشن أعمال منظمة بداية حياة الخيرية

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس بمسيد الطريقة الخلوتية السمانية أعمال منظمة بداية حياة الخيرية بحضور مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني ورئيس المنظمة الشيخ الطيب عبدالوهاب بحضور لفيف من العلماء والمفكرين وقادة القوات النظامية والقانويين وعامة المهتمين بالشأن الإجتماعي الإنساني

مؤسس مسيد الطريقة الخلوتية السمانية رئيس المنظمة.

الشيخ الطيب عبد الوهاب قال ان المنظمة تنظر لمرحلة ما بعد الحرب بتأسيس عمل يقلل من مآسي الحرب والآثار النفسية المترتبة على ذلك وان تكون مصدر إلهام ونقطة إنطلاق لمبادرات تخدم مجتمعنا.

مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني رحب بميلاد المنظمة التي ستشكل إضافة للجهود الرسمية في التصدي لأجندة التآمر على تأريخنا ومحو وطمس هوية المجتمع السوداني ومحاولات النيل.

ويرى فريني أن الدافع الاجتماعي ونخوة جنودنا المقاتلين هي الدافع الرئيسي لانتصارات الإرادة السودانية على المليشيا.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بشر الحاضرين بانتصارات سارة خلال الأيام القادمة في كافة محاور القتال وبارك الوالي بداية عمل المنظمة ولفت أن الجهد الرسمي لوحده لن يستطيع التعامل مع إفرازات الحرب وإفشال مخطط المليشيا.

وقال الوالي ينتظرنا عمل كبير بعد تحقيق النصر الكامل يتزامن مع المعارك الاقتصادية والدبلوماسية والقانونية.