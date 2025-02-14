سياسية
توجيهات وزارة التّربية والتّعليم بشأن الرّسوم المحليّة لامتحانات الشّهادة الثّانويّة للعام 2024م
وجّه الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، الوزير المُكَلَّف إدارات التّعليم الثّانوي بالمحليّات، وإدارات المدارس الثّانويّة،بعدم فرض أي رسوم إضافيّة على رسوم امتحانات الشّهادة الثّانويّة للعام (2024) والبالغ قدرها (65) ألف جنيها سودانيا وذلك حسب التّفاصيل الموضّحة في الخطاب المرفق،فهي غير متضمنة رسوم استخراج الشّهادة الثّانويّة باعتبار أن استخراج الشّهادة مسؤوليّة فرديّة.
ولفت وزير التّربية والتّعليم إلى أن الرّسوم لايتم تسليمها نقداً بل تُسدّد عبر الحساب البنكي فقط.
سونا