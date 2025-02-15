تبقى القليل لإعلان كافورى حُرة .. نصر من الله وفتح قريب💕

تبقى القليل لإعلان كافورى حُرة وأيضآ رفع الآذان من مجمع النور بحى كافورى ومن ثم التوجه الي مسجد السيد سنهوري بإذن الله.

برج الإتصالات نراه كما ترون هذا المنشور ذالك الفضل من الله .

رام الله حُره ولله الحمد والمنة

هروب الجنجويد من مستشفى الزيتونه وانهيار تام للدفاعات الصلبه للمليشيا المُتمرِدة وسط الخرطوم وأخبار مبشره نبشركم بها في الساعات القادمة بإذن الله.

والطوفان قادموقد إقترب دعواتكم لقواتكم