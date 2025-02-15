والي الولاية الشمالية ومدير عام قوات الشرطة يدشنان مكتب جوازات الأجانب بكريمة

دشن الأستاذ/عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية والفريق اول شرطة حقوقي/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة وأعضاء لجنة الأمن بحضور الفريق شرطة/عبد المنعم عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة طبيب/أميرة عباس فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية وعدد من قيادات الشرطة وبحضور القيادات الاهلية والتنفيذيين واهالي منطقة كريمة مكتب جوازات الأجانب بكريمة لمباشرة تقديم خدماته وتوفير كافة المعاملات الهجرية للاجانب

وقال اللواء شرطة حقوقى/عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن أفتتاح المكتب يشكل إضافة نوعية لمجمل الخدمات الشرطية بمنطقة كريمة ويوفر خدماته لشريحة الأجانب خاصة وان الولاية الشمالية تتمتع بامكانيات سياحية وإستثمارية وهي وجه ومقصد للاجانب مضيفا أن المركز تتوفر به كافة الخدمات المطلوبة وتأهيل بيئة العمل من مرافق وصالات لإستقبال طالبي الخدمة وكافة الأجهزة ومعينات العمل حرصا من دائرة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات بضبط الوجود الأجنبي وتقنين الأوضاع القانونية

مؤكدا مباشرة المركز لمهامه رسميا .

المكتب الصحفي للشرطة