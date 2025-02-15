بداية اعمال لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الابتدائية شمال كردفان

وقف الاستاذ وليد محمد حسن مدير عام وزارة التربية والتعليم بشمال كردفان على بداية اعمال لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الابتدائية التي انتهت جلساتها امس بحضور الاستاذ امين محمد عبدالمحمود مدير التعليم الإبتدائي بمحلية شيكان ومدير التخطيط التربوي بالوزارة.

الاستاذ احمد محمد عبدالله رئيس لجنة النظام والمراقبة أكد استلام كل أوراق اجوبة امتحان الشهادة الابتدائية وأوضح ان المرحلة الاولى هي مرحلة التفريغ التي بدأت اليوم الجمعة من قبل أعضاء اللجنة وأن العمل يمر بمراحل عند اكتمالها ستبدأ عملية التصحيح