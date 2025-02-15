آبي أحمد .. “في شهر رمضان نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا وليس فقط بالكلام بل بالعمل علي تقليل المعاناة في السودان”

قال رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد في كلمته الافتتاحية في أعمال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا. أن الصراع في السودان “فاقم معاناة الشعب السوداني” وأسفر عن موجات نزوح ودمار كبير.ودعا آبي أحمد المجتمع الدولي إلى “التضامن” لتلبية احتياجات الشعب السودان وضمان إمداده بالرعاية الصحية الأساسية بينها العلاج واللقاحات والمياه النظيفة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ “خطوات فعلية” تجاه الأزمة في السودان، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين، قائلا: “في شهر رمضان، نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا، وليس فقط بالكلام بل بالعمل علي تقليل المعاناة في السودان”. وتعهد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، بتقديم بلاده 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان، مؤكدا أن “إثيوبيا تقف متضامنة مع شعب السودان خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة يحتاج الان حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية عاجلة مع تعرض 4.9 مليون منهم لخطر المجاعة أكثرهم من الأطفال، ويواجه نحو 17.7 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، حيث يُتوقع أن يعاني حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، بما في ذلك 730 ألف طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم. هذ وتشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بحوالي من 11.5 ملايين شخص داخلي، وحوالي مليوني شخص إلى الدول المجاورة، مع تزايد الاحتياجات للمساعدات الإنسانية في ظل استمرار الصراع.