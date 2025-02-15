وزير الخارجية .. القوات المسلحة مصممة على تحرير كامل التراب السوداني من مليشيا الدعم السريع

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمتلك حاليا زمام المبادرة واستطاعت تحرير معظم مدن ومناطق ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم.

وأجرى الوزير على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلسلة من اللقاءات الثنائية شملت كلا من وزير الخارجية والهجرة المصري، وزير الدولة بالخارجية القطرية، ووزير الدولة بالخارجية الألمانية،والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.

وأضاف أن القوات المسلحة مصممة على تحرير كامل التراب السوداني من الدعم السريع مسنودة بدعم ومؤازرة الشعب السوداني..

الحدث السوداني