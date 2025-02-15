الإعيسر يبحث مع وفدي إيران والعراق مساعدة السودان في تعقب آثاره المنهوبة

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر إنه التقى خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بكل من: رئيس الوفد الإيراني الدكتور محسن جاويدي، نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ورئيس وفد العراق الدكتور أحمد كريم النعماني، المدير العام في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

واضاف الوزير ‏تباحثنا خلال اللقاءات حول سبل تعزيز التعاون الثقافي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الثقافية، بالإضافة إلى مساعدة السودان في تعقب آثاره المنهوبة.

واكد تطلع السودان ‏ إلى شراكة بناءة مع كل من إيران والعراق في المستقبل، معربا عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات بما يعود بالنفع على شعوبنا في البلدان الإسلامية.

سونا