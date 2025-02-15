السودان وموريتانيا يبحثان تفعيل إتفاقية التعاون المشترك

التقى وكيل وزارة الخارجية السفيرحسين الأمين الفاضل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس وكيل وزارة الخارجية الموريتانية بالانابة السفير محمد الحنشي بحضور سفير السودان بمورتانيا السفير عبدالحميد بشرى.

وناقش الإجتماع جملة من القضايا و ملفات التعاون المختلفة بين البلدين لاسيما الاقتصادية والزراعية والصناعية والتعدين

واعرب السفير حسين الأمين الفاضل عن شكر وتقدير السودان لمورتتانيا حكومة وشعبا على حفاوة الضيافة والاستقبال للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة لمورتانيا ، ،ومن ثم زيارة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم

وبحث اللقاء تفعيل إتفاقية التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل عمل اللجان والتحضير لعقد الإجتماع المشترك

وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن زيارة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام تأتي استكمالا للتعاون والترابط بين البلدين لاسيما وأن موريتانيا تدعم بقوة الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتدفع بقوة لعودة السودان لتبؤ موقعه الطبيعي والطليعي في المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية لاسيما الاتحاد الافريقي.