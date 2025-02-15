سياسية

وزير الثقافة والإعلام يلتقي شعبة وكالات السفر والسياحة

2025/02/15
خالد الإعيسر
التقى الجمعة الاستاذ خالد الاعيسروزير الثقافة والاعلام ووكيل الوزارة بوفد شعبة وكالات السفروالسياحة
وقدمت الشعبة خلال اللقاء تنويرا شاملا للسيد الوزير حول المشاكل والمعوقات التى تعوق عمل الشعبة
كما جددت الشعبة استعدادها لتطوير القطاع والمشاركة في إعادة الإعمار لفتره ما بعد الحرب و أنها ستسخر كل امكانياتها للوزارة بغرض ان تعود السياحه سيرتها الأولى.
وأكد السيد الوزير بأن بابه مفتوح لتقديم الرؤى التي من شأنها تطوير القطاع وان دعمه سيكون لا محدود للقطاع الخاص حتى يتعافى وأن هنالك خطط جديدة يتم وضعها الان للنهوض بقطاع السياحة حتى يسهم في عملية التعافي.
سونا

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