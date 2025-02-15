جابر يسلّم الوزير الأول الموريتاني رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة إلى الرئيس الموريتاني

سلّم عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي رسالة خطية من السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، للرئيس محمد ولد الغزواني، بمقر الوزارة بنواكشوط بحضور السفير د. عبدالحميد بشري سفير السودان بنواكشوط.