تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

أثار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الجدل، أمس الجمعة، بعد إعلانه الحصول على إجازة مرضية لفترة طويلة.

وكان عشاق القلعة الحمراء يعرفون أن الخطيب يعاني من أزمة صحية، خاصة بعد آلالام الظهر المتكررة لديه، والذي تم الإعلان عنها في وقت سابق، قبل أن يفاجئ بيبو الجماهير بمرض آخر.

وقال محمود الخطيب، في تصريحات خلال احتفالية كأس العالم للأندية 2025، والإعلان عن ستاد الأهلي: “عانيت من ظروف صحية، أنا كنت في سفر للعلاج خارج مصر ولما رجعت قولت لزملائي أنا محتاج إجازة طويلة، لكن جاء وقتها مرض العامري فاروق، والظروف الصحية أجبرتني على الابتعاد عن الضغوط العصبية”.

وأضاف: “من 3 شهور حصلي شوية تعب وكان لازم أبعد عن أي ضغوط عصبية أو جسدية بس عشان استقطابات يناير وموضوع الاستاد كان لازم استنى شويه”.

وتابع: “أنا قولت لزمايلي في مجلس الإدارة من بعد يناير وبعد موضوع الاستاد محتاج أبعد شوية، عشان هعمل شوية إشاعات جديدة بسبب مرضي ونشوف اللي جاي هيكون ايه خير ولا في حاجة”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، بعد انتهاء الحفل، عن تفاصيل مرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي قرر بسببه الابتعاد لفترة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج “حارس الأهلي” على قناة الأهلي: “الكابتن محمود الخطيب كان يعاني منذ فترة من مشكلة في (الشعيرات الدموية بالمخ)، وخضع لفحوصات طبية ونتائجها جاءت مطمئنة”.

وتابع: “الآلام عاودت الخطيب مرة أخرى لذلك سوف يحصل على فترة راحة لإجراء بعض الفحوصات الطبية”.

واختتم: “نأمل أن تكون نتائج الأشعة مطمئنة وأن يعود بخير للنادي الأهلي وجماهيره”.

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”: “رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن اخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة ايماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب “.

وتابع: “وأدعو له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية وأن يعود إلي أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالمًا، ويعود إلي أسرته الكبيرة اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي وجماهيره الغفيرة بعد ان يمن الله عليه بالشفاء”.

يُذكر أن فريق الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في يونيو المقبل.

صدى البلد