منتجات تساعد في الحفاظ على البصر

حدد خبراء طب العيون والتغذية مجموعة من الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على صحة البصر بفضل خصائصها الوقائية، رغم عدم قدرتها على علاج أمراض العيون.

الكرنب (الملفوف): مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، مما يساعد على إبطاء الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي والتغيرات المرتبطة بالبقع الصفراء.

الفستق والمكسرات والبذور: تحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد على تخفيف تشنجات عضلات العين وتقليل إجهادها.

زيت عباد الشمس: يعد من المصادر الأساسية لفيتامين E، الذي يحارب الجذور الحرة ويساهم في تجديد الخلايا.

الفلفل الحلو: يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

يوصي الأطباء بإدراج هذه الأطعمة في النظام الغذائي لتعزيز صحة العيون والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وكالة عمون الإخبارية