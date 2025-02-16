الحكومة: غير معنيون بإجتماعٍ عُقد في أديس أبابا يخص السودان، والإجتماع يقدح في مصداقية الإتحاد الإفريقي

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، إن الحكومة غير معنية بإجتماعٍ عُقد في أديس أبابا يخص السودان، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع يقدح في مصداقية منظمة الإتحاد الأفريقي، وقال إن الإتحاد إنساق خلف دعوات من خارج مظلة المنظمة نفسها.

وأضاف الإعيسر رداً على سؤال صحفي حول موقف الحكومة بهذا الشأن، ان السودان عضو مؤسس للإتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد والمنظمات الدولية، وإنه غير معني بأي إجتماع لا تدعى له الحكومة السودانية.

وقال إن السودان يتعرض لاستهداف دولي وإقليمي، قاطعاً بأن إرادة السودان لن تكسرها اي دولة في العالم، وأشار الى ان الشعب السوداني لا يؤمن بمثل هذه اللقاءات التي تعقد دون مشاورة الحكومة السودانية، مؤكدا ان الحكومة قادرة على الدفاع عما يخصها من شئون سياسية.