والى الشمالية يقرع جرس إنطلاق العام الدراسي الجديد من مدرسة دنقلا الثانوية بنين

قرع والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، السبت، بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الاستاذ التجاني إبراهيم وعدد من القيادات والأجهزة الأمنية والشرطية قرع جرس إنطلاق العام الدراسي الجديد بالولاية من مدرسة دنقلا الثانوية بنين وترحم والي الشمالية على روح الاستاذ النور محمد أحمد احد مؤسسي المدرسة واشاد بدور المدرسة فى تخريج أجيال ساهمت في قيادة السودان في المواقع المختلفة .

وهنأ الوالى وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات وادارات التعليم والطلاب والتلاميذ والمجالس التربوية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن حكومة الولاية ماضية في دعم مسيرة التعليم والمحافظة على موقع الولاية المتميز فى مجال التعليم واشاد الوالي بالنتيجة المشرفة التى حققتها الولاية في هذا العام فى شهادتي المتوسطة والابتدائي وقال إن الولاية تخطو خطوات حثيثة نحو التقدم لافتا إلى أن تعزيز الأمن ومعاش الناس فى سلم أولويات حكومته.

من جانبه أعرب مدير عام وزارة التربية والتعليم بالشمالية عن تمنياته بأن يشهد العام الدراسي الجديد مزيدا من الاستقرار والنجاح والتفوق وحيا جهود حكومة الولاية وشركاء العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات ودورهم فى إنجاح العام الدراسي 2024م .

وأكد العمل على توفير كل المعينات لاستقرار العام الدراسي 2025م وتجويد الاداء لزيادة التحصيل.

بدوره أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع مواصلة دعم المحلية للعملية التعليمية والمتابعة الدقيقة للمدارس مشيرا إلى الشروع فى تنفيذ خطة سد نقص المعلمين فى المدارس لتجويد العمل.